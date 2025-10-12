歌手の吉川晃司（60）は11月12日に刊行を予定していた書籍「職業、吉川晃司」（文藝春秋）の刊行が中止されたことが分かった。公式サイトが12日まで更新され、発表されたもの。サイトでは「書籍刊行中止の報告です」と報告。「楽しみにして頂いていた方々、制作に関わった方々には大変申し訳ありません。すべて私の不徳の致すところです」と謝罪した。「この半年間、力を尽くして作成に臨んで参りましたが、理想的な表現法を