ラグビーリーグワン2部の花園が11日、東大阪市の花園ラグビー場で新入団選手の会見を開き、南アフリカ代表SOマニー・リボック（28）らが出席した。代表の主力でキャップ24を誇る現役バリバリの世界トッププレーヤーは「チームのビジョンや目標を聞いてチャレンジする一員になりたいと思った。目標を達成するためベストを尽くす」と決意を口にした。代表戦の合間を縫って来日。この日に行われたリーグワンライジングの花園―