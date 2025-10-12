歌手の近藤真彦が１１日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・後１１時半）にゲスト出演。故・石原裕次郎さんに言われた言葉を明かした。石原さん主演の大ヒット映画「嵐を呼ぶ男」（１９５７年）をリメイク版（８３年）で主演した近藤。撮影前に石原さんにあいさつに行ったという。その時は「オーラと大きさにビックリした。うわ、これがスターかと思った」と当時を回顧した。石原さんには「お前、なんかヒット曲い