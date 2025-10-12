◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会▽３回戦清水桜が丘６−０浜松日体（１１日・清水桜が丘高Ｇほか）１次トーナメント（Ｔ）の３回戦２０試合が行われ、清水桜が丘は浜松日体を６−０で下した。開始３分に右サイドバック増田侑波（２年）が豪快なミドルシュートを決めるなど、前半だけで４点を奪って快勝発進。主将のＤＦ村上太郎（３年）が８月末から負傷で欠場しているが、代わってキャプテンマークを巻いたＭＦ小林司