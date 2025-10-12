動画『私の名前は「高市早苗」。世界でいちばん「孤独」な、総理大臣。』で、高市早苗になりきった茂木健一郎（脳科学者）が自身のYouTubeチャンネルを更新。茂木氏は独自の視点で「孤独な総理大臣」像を語り、日本の政局に斬新な切り口で迫った。 茂木氏がなりきった高市早苗氏は冒頭、「私は一人ぼっちの総理大臣、かつては安倍晋三さんという素晴らしい方がいらっしゃいました」と述懐。安倍元総理への敬愛をにじませつつ、