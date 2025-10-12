◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）最終ラウンドはコースに発生した濃霧による視界不良のため、午前７時３０分を予定していたスタート時間を２時間遅らせ、午前９時３０分開始に変更することが発表された。コースは濃い霧に覆われ、小雨が降っている状況。練習場でショットやパットの練習したり、クラブハウスで待機する選手の姿が見られる。同８