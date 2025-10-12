「あなたは『習慣』の力で先に行けるし、逆にダメになることもある。」と題した動画で、脳科学者・茂木健一郎が習慣が持つ二面性について持論を展開した。動画冒頭で茂木氏は「毎日同じことを淡々とやるという習慣の力っていうのがある」と強調。勉強や運動も、「やる気スイッチはいらない」と明言し、「やる気があるからやるわけじゃない。淡々とやればいいわけで、そこに理由はいらない」と断言した。 この“やる気不要論”に