本日10月12日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、総勢12人のゲストを迎えて送る大晩餐会SP！日本テレビ秋の新ドラマに出演中の豪華俳優陣をはじめ、総勢12人のゲストが大集結！名物企画3本立てでお届けするスペシャルバージョン。サイズ感対決では微妙な判定を巡って大混乱!? ダジャレ対決はツワモノたちによる大激戦！一筆書きゲームではミラクル連発!? 豪華ゲストの個性が大爆発。通常回とは思えな