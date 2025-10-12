箱根駅伝で実績のある中大・吉井（右）と早大・工藤が今季もチームの中核を成すphoto by AFLO前編：渡辺康幸の三大駅伝展望大学駅伝の解説者としてもおなじみの渡辺康幸氏（現・住友電工監督）は、選手として早大１年時の1993年に箱根駅伝で優勝し、全日本大学駅伝は４連覇を果たしている。そして、駅伝監督として母校を率いた2010-11年シーズンには、出雲駅伝、全日本大学駅伝、そして箱根駅伝を制して、史上3校目の大学駅伝三