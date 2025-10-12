３日間開催となる今週の中央競馬。その３日目には、ＧＩマイルチャンピオンシップ（11月23日／京都・芝1600ｍ）のステップレース、Ｇ?スワンＳ（10月13日／京都・芝1400ｍ）が行なわれる。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気は２勝、２着２回、３着１回。そこまで信頼度は高くない。一方で、ふた桁人気馬など穴馬の台頭が目立ち、波乱含みの一戦であることは間違いない。実際、３連単では10万円超えの高額配当が過去1