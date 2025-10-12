ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第８回：伊藤翔（横浜FC）／後編清水エスパルスで体を"鍛え直す"ことに立ち返り、かつ、2013年はキャリアで初めてシーズンを通して稼働し６得点を挙げた伊藤翔は2014年、横浜Ｆ・マリノスに新たな活躍の場を求める。そのなかで、同シーズンはJリーグの開幕スタメン、移籍後初ゴールという上々のスタートを切ると、チーム最多、自身キャリアハイとなる８得点