ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第８回：伊藤翔（横浜FC）／前編今シーズンの初ゴールはJ1リーグ７連敗の状況で迎えた第26節、対ヴィッセル神戸戦だった。三浦文丈トップチームコーチが新監督に就任して公式戦２試合目。昨年のJ1王者とのアウェー戦は、両者譲らず、スコアレスのまま後半アディショナルタイムに突入する。その均衡を破るゴールを叩き込んだのが、横浜FCの伊藤翔だ。66分