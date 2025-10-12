北中米W杯アジアプレーオフは11日、第2戦を行った。A組ではUAEがオマーンに2-1、B組ではイラクがインドネシアに1-0でそれぞれ勝利。この結果、B組2連敗に終わったインドネシアの最下位が確定し、W杯出場権を逃すことが決まった。第3戦はいずれの組も14日に行われる。▼A組A組ではプレーオフ初戦のUAEと、初戦でカタールと引き分けたオマーンが対戦した。前半12分、オマーンがサイド攻撃から大きく左右に振って攻め込むと、DF