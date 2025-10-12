「鬼平」と聞いてどんな人物を思い浮かべるだろうか。理知的で、人情に厚く、悪には容赦しない。池波正太郎の『鬼平犯科帳』で描かれる主人公・長谷川平蔵を数々の名優が演じてきた。その姿には、静かな威厳と、どこか達観した優しさがあった。 参考：中村隼人、『べらぼう』再登場に歓喜「平蔵さんがいると和む」「『鬼平犯科帳』が観たい」 しかし、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の平蔵は、