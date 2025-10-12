◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海第１４節浜松開誠館２−０ジュビロ磐田Ｕー１８（１１日・浜松開誠館総合Ｇ）２位のジュビロ磐田Ｕ―１８は３位の浜松開誠館に０−２で敗れた。前半はわずかにシュート１本で連勝も４でストップした。来季からトップに上がるＭＦ石塚蓮歩（３年）は、「９０分間通してボールを触れなかった」と５戦連発を逃し、肩を落とした。トップ昇格した安間貴義監督（５６）に代わり、