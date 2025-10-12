「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が驚がくのサムライに扮した姿を公開した。松丸は１２日までに更新したインスタグラムに「人生初の ＃サムライ 姿なんと光栄なことに、＃岡山城 にて行われる ＃武者行列 にて大将 ＃宇喜多秀家 役を務めさせていただきました！！＃甲冑 が本当にカッコ良すぎた…！！テンション上がり過ぎて岡山城と思わずツーショット撮ったどう！？」とつづり、サムライに扮し岡