レクサス源流モデル「LS」の北米終売が示すセダンの不振トヨタ自動車の高級車ディビジョン、レクサスの源流モデルであるフルサイズセダン「LS」の北米での販売が終了となることが明らかになった。2026年モデルとして「LS500AWDヘリテージ