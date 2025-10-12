時は日本がGHQの占領下にあった1946年11月。森絵都氏の6年ぶりとなる新作長編『デモクラシーのいろは』は、4人の若き日本人女性が東京・下落合の某子爵邸に集められ、半年間、民主主義について寝食を共にして学ぶという、いかにもありそうな試みを、史実と史実のすき間に見事潜り込ませてしまう。物語はその教育係を任された日系人通訳官〈リュウ・サクラギ〉の視点で進み、アメリカ育ちの日系二世として屈折した思いを抱える