今、業界内で突出した人気を獲得している芸人がいる。きしたかの・高野正成（36才）だ。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）のドッキリ企画などで注目度が上昇。それ以外の番組からも次々とオファーが来ているのだ。その理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】水ダウで圧倒的な人気を誇るクロちゃんと高野のツーショット。他、黄色いスーツ姿でポーズを決める高野なども＊＊＊