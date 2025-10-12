10月2日から2日間にわたり香川県を訪問した秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。初日は「瀬戸内国際芸術祭2025」の会場を視察し、翌日にはハンセン病療養所「大島青松園」で元患者らの慰霊碑に拝礼した。【写真】佳子さまが着用して話題となった、赤い花をモチーフにしたデザインのイヤリングほかその香川訪問初日に、佳子さまが着用した赤い花をモチーフにしたデザインのイヤリングが注目を集めている。香川県高松市のデザイン