【ニューヨーク共同】米南部ミシシッピ州リーランドで10日深夜から11日未明にかけて銃撃があり、地元当局によると少なくとも6人が死亡し、多数が負傷した。銃撃は高校のフットボールの試合後に市中心部に集まっていた人々の間で発生。容疑者は特定されておらず、警察が行方を追っている。米紙ニューヨーク・タイムズによると、犠牲者は18〜41歳の男女で、4人が現場で死亡し、2人が搬送先の病院で死亡した。リーランドは人口4