パレスチナの旗を手に行進するデモ隊＝11日、ロンドン（共同）【ロンドン、ベルリン共同】パレスチナ自治区ガザで停戦合意が発効して一夜が明けた11日、ロンドン中心部でパレスチナへの連帯を示す大規模デモがあり、英メディアによると数万人が参加した。議会議事堂の大時計「ビッグベン」近くの道路を埋め、合意の履行継続や完全な和平実現を求めてシュプレヒコールを上げた。ドイツのメディアによると、ベルリンの中心部でも