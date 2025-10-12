メモリードグループは、「ESSENCE KARUIZAWA（エッセンス 軽井沢）」を2026年夏に開業する。客室は全12室で、内訳はゲストルーム9室とスイートルーム3室。全室にプライベートサウナとテラスを備える。館内のレストランはミシュラン二ツ星「傳」の料理人・長谷川在佑氏による監修のもと、軽井沢の新鮮な食材を用いた日本料理を提供する。アクセスは碓氷軽井沢インターチェンジ（IC）から車で約10分。JR軽井沢駅から車で約5分。