勝てるはずなのになぜ……「アッハッハッハー！」豪快な笑い声が部屋の隅々にまで響き渡る。小林浩美（62歳）。'11年に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）会長に就任し、今年で8期目を迎えた。第一印象は気さくで陽気。インタビュー中に何度も飛び出す笑い声に、こちらの肩の力も自然に抜ける。だが、その陽気さの裏にあるのは、一本芯の通った改革者の顔だ。いま、日本の女子プロゴルフ選手の躍進が世界を驚かせている。今季は過去