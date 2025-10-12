突然ですが、「LED」が何の略か知っていますか?「光る半導体」の正体とは…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Light Emitting Diode（発光ダイオード）」でした！LEDは「Light Emitting Diode（発光ダイオード）」の略語。電気を流すと光を発する半導体素子で、省エネ性・長寿命が特徴です。従来の白熱電球に比べて電力消費が少なく、熱もほとんど出ないため、照明・ディスプレイ・信号機など、さまざまな用途で使われ