中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈戦争しない強国・中国の「外交の極意」…中国が編み出した「じわじわと影響力を拡大させる」術〉に引き続き、中国の宴席での振る舞い方についてみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社