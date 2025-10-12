プロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」のテスト配信が、11日に開幕したクライマックスシリーズ（CS）から始まった。横浜スタジアムでDeNA―巨人戦の取材と並行して、記者もさっそく利用させてもらった。データはかなり豊富で面白い。しかも無料。1球ごとの試合速報に加え、高性能カメラで解析した投球の回転数、球種、球速に、打者の打球速度や飛距離などを、ほぼリアルタイムで確認できる。3Dのリプレーも見ることができる。