Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡ÖÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Ç¥·¥ã¥Ö¿©¤Ã¤Æ¡×¡ÄÈ¬²¦»Ò¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Masato Hayashi¤¬¸ì¤ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÄÉ²±¡×¡Ù¤ÇMasato Hayashi¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤äRYKEY¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤Î¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯Ä©¤àAbema¤Î¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë33ºÐ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2019Ç¯°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖRemember Days¡×¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²áµî¤Ø¤Î¸å²ù¤È¸½ºß¤Î³Ð¸ç