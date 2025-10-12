イギリス在住の人気作家、ブレイディみかこさん。100万部のベストセラー『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者だ。新刊の『SISTER “FOOT” EMPATHYシスター フット エンバシー』（集英社）は、女性たちのつながりに焦点を当てて書かれたエッセイで、早くも話題を呼んでいる。「SISTERFOOD」は、「女性どうしのつながり」や「姉妹のような関係」を指すが、これに、足もと「FOOT」をかけたのが、今回のタイトルだ