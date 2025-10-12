「告白は自分の言葉で伝えるもの！」と分かってはいても、具体的なセリフの例を聞きたいもの。そこで、今回は、「女の子の告白フレーズ９パターン」を紹介します。告白セリフを検討する上で、自分にあった告白セリフを見つけ、アレンジしていただければと思います。【１】告白の言葉:「こんなところでなんだけど、あなたが大好きです。付き合ってください。」何かの作業の途中やデートの別れ際など、「突然」告白する場合に有効で