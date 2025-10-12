ヒロミ、愛車を断捨離！ 「持ちすぎじゃねーか？」タレントのヒロミさんが自身の公式YouTubeを2025年9月6日に更新。今回の動画では、長年所有してきた愛車たちを前に“断捨離”を宣言。 ガレージに並ぶ車両を紹介しながら、手放す決意に至った背景や、クルマとの思い出を語る姿が印象的です。どのような内容なのでしょうか。ヒロミさんクルマを断捨離？（Photo：時事通信フォト 画像はオリジナルＤＩＹメニューを発表会にて）