◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権第１日▽１回戦札幌豊平ボーイズ０−６苫小牧ボーイズ（１１日・苫小牧清水球場ほか）１回戦４試合が行われた。４年ぶりの優勝を目指す苫小牧ボーイズは、６―０で札幌豊平ボーイズを撃破。先発左腕・中岡颯（２年）が７回２安打で完封勝利を挙げた。苫小牧ボーイズ・中岡の球威が落ちることはなかった。７回２死。最後は自信のある直球でこの日６個目の三振を奪い、ゲームセ