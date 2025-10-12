この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。受験や試験合格のため、勉強を優先させる期間に「好きなもの断ち」をすることってありますよね。例えばドラマを見る時間やスマホを見る時間、漫画を読む時間を「断つ」人もいるでしょう。そうした中で、女性は妊娠中、食べられないものやできないことがあるので強制的に「好きなもの断ち」をする場合もあります。