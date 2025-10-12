5車種にXDドライブ・エディションを追加マツダは『マツダ3』、『CX-30』、『CX-5』、『CX-60』、『CX-80』の5車種にクリーンディーゼルエンジン専用の新グレードを追加し、全国の販売店で予約を開始した。【画像】欧州で公開された3代目マツダCX-5日本導入は2026年を予定全18枚新グレード『XDドライブ・エディション』は、黒基調のエクステリアと本革シートを採用したインテリアにより、スポーティな世界観と力強さ・上質感を