【MLB】マリナーズ3ー2タイガース（10月9日・日本時間10月10日／シアトル）【映像】最強左腕、162キロ剛速球が“爆速通過”→目を疑う大絶叫10月10日（日本時間10月11日）に行われたアメリカン・リーグ・ディビジョンシリーズ5回戦、シアトル・マリナーズ対デトロイト・タイガースの一戦で、タイガースのタリク・スクーバルの剛腕ぶりが話題となっている。この日、先発のマウンドに上ったスクーバルは、初回に1死からア・