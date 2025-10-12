人質の早期解放を訴える集会に集まった人たち＝11日、イスラエル中部テルアビブ（共同）【エルサレム、テルアビブ共同】エジプト当局は11日、東部シャルムエルシェイクで13日にパレスチナ自治区ガザの戦闘終結など和平を目的とした国際会合を開催すると発表した。シシ大統領とトランプ米大統領が共同議長で、20カ国以上の首脳が参加する。ガザ戦闘を巡っては停戦が発効したが先行きは不透明。国際会合を通じ安定化を目指す狙いと