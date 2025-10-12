東京都内のある銭湯が入浴客の身勝手な行為により災難に見舞われました。客が洗い場でカラーシャンプーを使い、白いタイルが赤い染料で汚れてしまったのです。ネット上では「非常識」「神経を疑う」「掃除する人のこと考えないのかな」などの声が上がっています。【写真】毛染めも、カラーシャンプーも…「禁止です」銭湯、ホテル、スポーツジムでも通常、毛染め剤やカラーシャンプーは自宅で使うもの。染料が周囲につかないよ