ファミリーレストランチェーン「ココス（COCO’S）」が10月16日〜12月10日、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画を行う。ちいかわを巡っては、回転ずしやファストフードともコラボが行われ、グッズの転売や食品廃棄が問題となった。ココスは「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします。商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください」と呼び掛けている。【写真】ココス限定ちいかわグッズ一