2025年度上半期（4-9月）の道路貨物運送業倒産は、件数が163件（前年同期比15.1％減）で、5年ぶりに前年同期を下回った。負債総額は193億2,300万円（前年同期比6.9％減）で、3年連続で前年同期を下回った。負債1億円以上5億円未満が50件（前年同期70件）、同1千万円以上5千万円未満が73件（同84件）と各々減少し、負債総額を押し下げた。「人手不足」関連倒産は36件（前年同期同数）で、「人件費高騰」と「求人難」が各12件