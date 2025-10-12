＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、きょう12日に最終ラウンドが行われる。ただ、現在コースには濃霧が発生しており、それに伴う視界不良のため午前7時30分予定だったスタートが遅れている。当初は午前8時30分開始とアナウンスされたが、さらに午前9時スタートと発表された。【LIVE写真】霧で先がまったく見えません…午前7時に遅延することが決定