元乃木坂４６の与田祐希が９日付で自身のＳＮＳを更新。１６日にスタートするＭＢＳドラマ「死ぬまでバズってろ」（木曜深夜０時５９分）のオフショットを公開した。「主人公の浅野加菜子役を演じます！ＳＮＳの素晴らしさと怖さを感じられる今の時代を生きる人に刺さる物語になっているのではないかなと思います」と投稿。金髪にへそ出しコーデと、ギャルな全開のスタイルで、自撮りをおこなう様子などを複数枚披露した。こ