2024年に芸歴16年以上のベテラン芸人たちによる賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナリスト経験があるお笑いコンビ「ハンジロウ」が11日に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。落語家の一門に入門することを告白した。ネタ披露後に「THESECONDに出て良かったこと」について聞かれると、しゅうごパークは「いろんな仕事をいただけるようになりまして」