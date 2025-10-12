フィギュアスケーターでタレントの本田真凜が６日付で自身のＳＮＳを更新。キュートな姿を披露した。「キツネチームでした嬉しい」と投稿。キツネの耳のカチューシャを着用し、ノリノリでポーズを取る様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「こんな可愛い狐見たことねえ」「騙されたい！」「ほれてまうやろー」「や、やられました…その笑顔に」「きつねダンス踊りにエスコン来ない？」といったコメントが寄せ