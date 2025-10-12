アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、11日に放送された。(左から)佐久間大介、ぺえ、日村勇紀世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、YouTubeで総再生回数5億回以上を誇り、“芸能人が一番友達になりたい芸能人”と言われる「ぺえ」を深掘りした。ぺえは2015年、マツコ・デ