大阪府の吉村洋文知事が2025年10月11日、大阪・関西万博のパビリオンのスタッフユニホームの返却時の取り扱いについて、Xで困惑を明かした。「事実関係含めて確認します」発端となったのは、11日に産経新聞が報じた「万博のスタッフユニホーム『はさみで切ってから返して』返却時のルールに悲しみ広がる」との記事だ。大阪府市などによる大阪ヘルスケアパビリオンでの事例で、カバンと靴以外のユニホームについて、「回収時には