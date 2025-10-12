第７８回秋季全道高校野球大会（１２日開幕、プレド）の公式練習が１０、１１日の２日間、大和ハウスプレミストドームで行われた。１３年ぶりの優勝を目指す北照の沢田碧生内野手（２年）は、横浜ＯＢの父・博貴さん（５０）に続くセンバツ甲子園出場を狙う。北照・沢田の父は、巨人などで活躍した斉藤宜之氏らとともに２度センバツに出場。大学を経て社会人野球の名門・鷺宮製作所でもプレーした。地元を離れ、父とは異なるユ