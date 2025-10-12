¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#2i2¤Î½½Ì£¤¬¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¡ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀÈäÏª¤·¤¿½½Ì£¢£½½Ì£¡½¡½¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉ½»æ½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï±ü¤æ¤¤¤¬´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡½¡½º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÏÂ