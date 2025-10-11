Image: Sperm Racing / YouTube 生死をかけたレースじゃなく、精子レース…だと？世の男性たち、大丈夫そう？ 答えは、｢まったくダメ｣って感じです。その根拠になる一例が、現在シリコンバレーで新たな｢スポーツ｣として台頭している｢精子レース｣。このスポーツ（スポーツと呼べるのかは謎）は、文字どおり精子にレースをさせます。サンフランシスコのニュースに特化したネットメディアである