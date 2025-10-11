婦人科形成術では、抜糸が必要ないこともあるそうです。そのほかに、手術を受けるときの痛みや傷跡が残ることの不安について、SOL CLINICの向井先生に話を聞きました。 監修医師：向井 英子（SOL CLINIC） 2001年藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）卒業。2008年藤田保健衛生大学大学院（現・藤田医科大学大学院）修了、博士号取得。2011年順天堂大学医学部附属静岡病院形成外科部長、2012年戸田中央総合病院形成外科部長