親が亡くなったあとに残されるのは、思い出だけではない。衣服や家具、写真や書類など、膨大な品々をどう扱うか。そこで注目されているのが、生前に少しずつ片づけを始める「生前整理」である。単なる片付けにとどまらず、思い出や価値を見直す機会にもなるという。予想外の発見や心の整理にもつながるこの方法の可能性を探る。※本稿は、旦木瑞穂『しなくていい介護 「引き算」と「手抜き」で乗り切る』（朝日新聞出版）の一部を